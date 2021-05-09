شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 20 مليون متر.. دفعة كبرى لقطاع الإسكان في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • التخصيص الجديد مواصلة للإنجازات الكبيرة في الإسكان

• يحظى الملف باهتمام خاص وعناية فائقة من قبل ولي العهد

• تحقيق هدف جعل المدينة أحد أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم

• التزام الدولة برفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030

يعكس توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتخصيص 20 مليون متر مربع لقطاع الإسكان في الرياض حرص سموه الكبير في دعم القطاع لتحقيق مستهدفاته في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.

ويأتي التخصيص الجديد لقطاع الإسكان، مواصلة للإنجازات الكبيرة في هذا الملف بعد إعادة هيكلته بتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفي ضوء مستهدفات رؤية 2030، ما أسفر عن تحقيق نجاحات كبيرة طالت جميع المناطق ورفعت نسبة تملك المساكن من47% قبل أربعة أعوام الى 60% في العام 2020.

ويحظى ملف الإسكان باهتمام خاص وعناية فائقة من قبل سمو ولي العهد، والتخصيص الحكومي الجديد من الأراضي يُعد دفعة كبرى ونوعية للقطاع ولضاحية الجوان التي ستزيد مساحتها إلى الضعفين لتصل إلى 30 مليون متر مربع بعد التخصيص الجديد.

وتشهد مدينة بحجم الرياض تناميًا في الطلب على الإسكان، ومن شأن هذا التخصيص الأكبر من نوعه الذي وجّه به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلبية ذلك الطلب، وتوفير وحدات سكنية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة.

ويأتي التخصيص الحكومي الجديد للإسكان متسقًا في أهدافه مع استراتيجية مدينة الرياض المرتقبة ضمن خطط تطوير العاصمة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، وصولًا إلى تحقيق هدف جعل المدينة أحد أكبر 10 مدن اقتصادية في العالم.

ويؤكد الحراك الكبير الذي يشهده قطاع الإسكان، التزام الدولة بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030 تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد لتكون المملكة من أعلى دول العالم في نسبة تملك السكن.