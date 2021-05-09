شكرا لقرائتكم خبر عن «بريد الإمارات» ينضم إلى «إي.زي.دبي» لدعم التجارة الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «إي.زي.دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، عن ترحيبها بانضمام بريد الإمارات، الجهة الرسمية العاملة للخدمات البريدية وحلول التوصيل السريع في الدولة.

وكانت شركة بريد الإمارات قد افتتحت مؤخراً مركزاً مخصصاً تبلغ مساحته 33,475 قدماً مربعة للتعامل مع الطرود والشحنات السريعة المحلية والدولية، ويعدّ هذا المرفق ثاني أكبر مركز للفرز والتسليم للشركة في الإمارات، حيث يتوقع له أن يتعامل مع أكثر من 25 في المئة من إجمالي حجم أعمال الطرود والشحنات السريعة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتمتلك «إي.زي.دبي» كافة المقومات لدعم إطلاق المركز الجديد من خلال تزويد متعاملي بريد الإمارات في المناطق المجاورة، بمتطلبات الشحن الدولية والمحلية التي يحتاجون إليها.

وسيعزز هذا المرفق مكانة بريد الإمارات كلاعب رئيسي في سوق التجارة الإلكترونية وتطوير مختلف قدراته الخاصة بالميل الأول والميل الأخير والتخزين والخدمات المتكاملة والوفاء بمتطلبات متعامليه على النحو الأمثل، فيما سيضم المركز أيضاً فريقاً متخصصاً للتخليص الجمركي، لدعم حركة عمليات التسليم من المنطقة الحرة إلى السوق المحلي وبقية أنحاء العالم.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: «نبحث في إي.زي.دبي دائماً عن استقطاب أفضل الشركات محلياً وعالمياً في صناعة التجارة الإلكترونية، معرباً عن سعادته بانضمام بريد الإمارات، حيث سيدعم مرفقها الجديد عمليات تناول ومعالجة الطرود القادمة والمغادرة عبر مطار آل مكتوم الدولي وجبل علي، إلى جانب تطوير شبكة النقل البري في جميع أنحاء المنطقة في السنوات القادمة».

من جانبه قال بيتر سومرز المدير التنفيذي لبريد الإمارات: «إن افتتاح مركزنا الجديد يدعم خطتنا لتحويل الأعمال، من أجل زيادة تعزيز مستويات الخدمة والارتقاء بتجربة المتعاملين وتطوير الأعمال المتعلقة بمعالجة الطرود ومختلف العمليات التجارية السريعة الأخرى والاستثمار في الأتمتة والرقمنة، لتقديم أفضل حلول الميل الأول والأخير في الدولة.» (وام)