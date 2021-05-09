شكرا لقرائتكم خبر عن 34 مليون درهم أرباح «العربية للطيران» خلال الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «العربية للطيران»، الأحد، عن تسجيل أرباح صافية خلال الربع الأول الممتد من يناير/ كانون الثاني، إلى مارس/ آذار 2021، رغم استمرار التداعيات التي تسببت بها أزمة «كوفيد-19» على الأداء التشغيلي والمالي لقطاع الطيران.

وسجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 34 مليون درهم عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2021، بانخفاض نسبته 52% مقارنة مع 71 مليون درهم تم تسجيلها في الربع الأول من العام 2020. وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات الشركة 572 مليون درهم، بانخفاض نسبته 37% مقارنة بإيرادات الفترة المناظرة من العام الماضي. ونقلت «العربية للطيران» على متن أسطولها أكثر من 1.3 مليون مسافر في الربع الأول 2021 عبر مراكز عملياتها الخمسة، وحافظ معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) على نسبته المرتفعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021 مسجلاً معدل 77%.

ونجحت «العربية للطيران» في تسجيل الأرباح الصافية خلال الربع الأول، بالرغم من استمرار تداعيات تفشي وباء «كوفيد-19»، وتأثيره في ربحية قطاع الطيران حول العالم. ووفقاً لمنظمة «إياتا»، انخفضت حركة المسافرين الدولية بأكثر من 80٪ في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بحركة السفر قبل «كوفيد-19»، مع تشديد قيود السفر في مواجهة المخاوف المستمرة من انتشار فيروس كورونا.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «تمكنت العربية للطيران من تحقيق ربع آخر من الربحية بالرغم من التأثير المستمر لوباء «كوفيد-19» في صناعة الطيران في جميع أنحاء العالم، ويعد هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على فعالية نموذج الأعمال المرن الذي نتبعه وكفاءة الفريق الإداري للشركة. وبالرغم من استمرار القيود المشددة على السفر الجوي في الربع الأول من هذا العام، ساعد الاستئناف التدريجي لعدد محدود من الوجهات مدعوماً بإجراءات ضبط التكاليف التي اعتمدتها الشركة على تحقيق الربحية خلال الربع الأول من هذا العام».

وأضاف: «لا يزال تأثير جائحة هذا الوباء يتوالى على صناعة الطيران العالمية وبشكل متغير، ومع ذلك، لدينا ثقة كاملة بأساسيات وقوة صناعة الطيران حول العالم والدور المحوري الذي سيلعبه السفر الجوي في دعم التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي».

وفي حين أن استئناف الرحلات أثناء الوباء لا يزال خاضعاً للقيود المشددة وشروط السفر المتغيرة، تمكنت «العربية للطيران» خلال الربع الأول من استئناف العمليات إلى عدد محدد من الوجهات عبر مراكزها الخمسة في الإمارات والمغرب ومصر. وساعد الاستئناف المحدود للرحلات عبر الأسواق المختلفة في دعم الأداء المالي والتشغيلي للربع الأول.

واختتم الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني قائلاً: «بينما لا نزال نأمل في تخفيف قيود السفر الجوي مع زيادة معدل حملات التطعيم في الأسواق الرئيسية، سنستمر في التركيز على اعتماد المزيد من التدابير للتحكم في التكاليف ودعم استمرارية الأعمال خلال هذه الفترة، بينما نواصل استئناف العمليات التشغيلية حيثما أمكن ذلك».