شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الأنشطة في مدارس عجمان الخاصة بنسبة 50% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة عجمان، تقرر استئناف الأنشطة المدرسية في المدارس الخاصة في إمارة عجمان، على ألا تزيد السعة الاستيعابية للطلبة والعاملين على ‎%‎50 مع التقيد بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا .

ويأتي قرار استئناف الدراسة ضمن خطة شاملة ترتكز على التزام المؤسسات التعليمية بالتدابير الاحترازية، والإجراءات الوقائية، حرصاً من وزارة التربية والتعليم وفريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي على تأمين صحة وسلامة الطلاب.