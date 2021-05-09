شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "المواساة" ترتفع 36% بالربع الأول 2021 لزيادة الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة المواساة للخدمات الطبية، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 36.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 147.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 108 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 158.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 123 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة بنمو نسبته 8% نتيجة مواصلة تحسن الأداء في الأقسام التخصصية الجديدة في مستشفيات الشركة، وتحسين بعض الشروط التعاقدية مع عملاء الشركة، بالإضافة إلى الاستمرار في زيادة كفاءة تشغيل الموارد المتاحة.

وارتفعت المبيعات إلى 534.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 493.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 528 مليون ريال عن العام 2020، مقابل أرباح بلغت 421 مليون ريال في العام 2019.