شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بن داود" تنخفض 51% بالربع الأول 2021 لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة بن داود القابضة، المُعلنة اليوم الأحد، عن التراجع في الأرباح بنسبة 50.8% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 62.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 126.3 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 86.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 151.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الزيادة الكبيرة في شراء المؤن والمواد الغذائية وتخزينها أثناء فترة الإغلاق في العام السابق مع بداية جائحة كورونا.

كذلك انخفضت المبيعات في متاجر الحرمين الشريفين التي تم إغلاقها في أواخر الربع الأول من عام 2020.

وتراجعت المبيعات إلى 1.1 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 1.4 مليار ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وكانت أرباح الشركة قد تراجعت بـ 53% في الربع الأخير من العام 2020، مقارنة بالربع المماثل من عام 2019، لتبلغ 58 مليون ريال، لتأتي أقل بكثير من التوقعات البالغة 128 مليون ريال.

فيما ارتفعت أرباح الشركة على أساس سنوي، بـ 7% خلال العام الماضي، لتبلغ 447 مليون ريال بسبب نمو المبيعات، التي ساهمت بمبلغ 3.6 مليار ريال، بزيادة سنوية 17.5%.