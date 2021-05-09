شكرا لقرائتكم خبر عن كفاءة : 10% نسبة استهلاك اللمبات من الطاقة بالمبنى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن نسبة استهلاك الانارة من الطاقة الكهربائية في المبنى تقدر ب10٪؜، مبينة أن اللمبات على الأخضر توفر حتى 75% ، منوهين في الوقت ذاته على أهمية اتباع السلوكيات المناسبة للترشيد والتي منها إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة، و أن بطاقة كفاءة الإنارة تشمل على معلومات أساسية يجب على المستهلك فهم قراءتها وذلك لاختيار الإنارة التي تساهم في خفض استهلاك الطاقة بمنزله.

ونوه مختصون في المركز أن اللمبات على المستوى الأحمر تتسبب بعده مشاكله منها تصدر الحرارة، وتستهلك أكثر، وترفع استهلاك المكيف،

وفي جولة ميدانية مع عدد من المستهلكين في محلات الانارة، تم توجيه عدد من الأسئلة فيما يخص معرفتهم باللمبات التي تستهلك طاقة اقل، اضافة الى مدى علهم بأهمية قراءة بطاقة كفاءة الطاقة على اللمبات قبل شراءها.

اشاد المستهلك محمد الرحيلي بالحملات التوعوية التي يقدمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، مؤكداً ان الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة تساعد في تثقيف المستهلكين ورفع الوعي مما يساهم في خفض فاتورة الكهرباء الشهرية، وأشار الى ان 80٪ من لمبات منزلة هي من النوع الموفر للطاقة، مشدداً على أهمية الإطلاع على بطاقة كفاءة الطاقة قبل شراء المنتجات وذلك لمعرفه المعلومات الاساسية للمنتج.

من جهته قال المستهلك حمد الناصر، ان معظم لمبات الاضاءة في منزله هي من نوع LED الموفرة للطاقة ويعمل باستمرار على استبدال ما تبقى لديه من اللمبات العادية بأخرى موفرة للطاقة، وأضاف ان من واجبنا كآباء توعية ابنائنا بأهمية ترشيد الطاقة في حياتنا اليومية.

وأضاف: هناك فوق في الفاتورة الشهرية اذا التزمت الاسره بتباع التعليمات في الاستهلاك اليومي فانها ستلاحظ الفرق في الفاتورة الشهرية، وانا اوصي الجميع باهمية باللمبات LED لانها فعلا مرشدة وتظهر ذلك في الفاتورة.