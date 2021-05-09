شكرا لقرائتكم خبر عن نسخة تجريبية من "كلوب هاوس" على أندرويد في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

قالت الشركة المشغلة لتطبيق "كلوب هاوس" للمحادثات الصوتية، إنها ستبدأ الأحد طرح نسخة تجريبية من تطبيقها لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد التابع لجوجل في الولايات المتحدة، في توسيع كبير محتمل لسوقها.

وقفزت شعبية التطبيق أوائل العام الجاري بعد ظهور أحاديث صوتية للملياردير الشهير إيلون ماسك وآخرين، مما دفع شركات ناشئة ومنافسين كبار مثل فيسبوك وتويتر لتقديم إصدارات محاكية له.

والتطبيق متاح حالياً فقط لمستخدمي هواتف آبل وعبر تلقي دعوة للانضمام إليه، لكن عدد تحميلات التطبيق، الذي يعد مقياساً لشعبيته، تراجع بشكل حاد.

وقد أثار ذلك تساؤلات بشأن إمكانية استمرار نجاحه، وما إذا كان بقاء الناس في منازلهم لفترات أطول خلال الجائحة من أسباب هذا النجاح.

ومن المتوقع أن يصل الإصدار المنتظر منذ وقت طويل للتطبيق على نظام أندرويد، إلى مزيد من المستخدمين الجدد في العالم، إذ سيصل إلى أسواق أخرى تتحدث الإنجليزية، ثم إلى باقي أنحاء العالم خلال أيام وأسابيع بعد طرح النسخة التجريبية في السوق الأمريكية.