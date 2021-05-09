شكرا لقرائتكم خبر عن أتلانتا يستعيد المركز الثاني بفوز كبير على بارما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بارما - رويترز

واصل أتلانتا موسمه المذهل بفوز كبير 5-2 على مضيفه بارما الذي تأكد هبوطه، ليستعيد المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد.

وتقدم الفريق الضيف بعد 12 دقيقة عبر روسلان مالينوفسكي، وبعد سبع دقائق من الشوط الثاني أضاف البديل ماتيو بيسينا الهدف الثاني.

ورفع لويس موريل رصيده إلى 21 هدفاً في الدوري هذا الموسم بتسجيل هدفين، وفيما بينهما قلص خوان برونيتا الفارق لبارما، قبل أن يجعل زميله زيمون زوم النتيجة 4-2.

واختتم أليكسي ميرانتشوك أهداف أتلانتا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليستعيد الفريق المركز الثاني من نابولي برصيد 72 نقطة متقدماً بنقطتين على فريق المدرب جينارو جاتوسو وثلاث نقاط على يوفنتوس وميلان اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم.

وفي صراع النجاة من الهبوط، انتزع كالياري فوزاً ثميناً 3-1 في ملعب بنيفنتو، ليقفز إلى المركز 16 متقدماً بأربع نقاط على منافسه صاحب المركز 18.

وعزز تورينو الذي يحتل المركز 15 آماله في البقاء بالتعادل 1-1 مع مضيفه فيرونا ليبتعد بأربع نقاط عن منطقة الهبوط، فيما فاز ساسولو 2-1 في ملعب جنوى.