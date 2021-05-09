شكرا لقرائتكم خبر عن هاميلتون يعادل رقماً قياسياً بإحرازه جائزة إسبانيا الكبرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برشلونة - رويترز

فاز لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بجائزة إسبانيا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الأحد، ليعادل رقماً قياسياً بالانتصار في حلبة كتالونيا للمرة الخامسة على التوالي.

ونال سائق مرسيدس فوزه 98 في مسيرته بعد الانطلاق من المقدمة للمرة 100، كما أنه انتصاره الثالث في أربعة سباقات هذا الموسم، ليعزز صدارته بفارق 14 نقطة عن ماكس فرستابن سائق رد بول الذي اكتفى بالمركز الثاني، وحصد نقطة إضافية جراء أسرع لفة، وجاء فالتيري بوتاس سائق مرسيدس ثالثاً.