شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الإثنين صحو بوجه عام ومائل للحرارة نهاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس الإثنين صحواً بوجه عام، ومائلاً للحرارة نهاراً، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، خاصة شرقاً، مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني الرؤية.

حركة الرياح: شمالية غربية - غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المدّ الأول 12:44 والثاني 00:43 والجزر الأول 18:14 والثاني 07:16.

وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المدّ الأول 09:32 والثاني 20:45 والجزر الأول 15:12 والثاني 03:30. (وام)