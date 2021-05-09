شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد المصرى.. شركات توزيع الوقود توفر احتياجات السوق فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 9-5-2021 ، أخبار الاقتصاد المصرى، من أبرزها عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا لمراجعة الاستعدادات الخاصة بمنظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وزير البترول يوجه شركات توزيع البنزين والسولار بتوفير احتياجات السوق فى العيد

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا لمراجعة الاستعدادات الخاصة بمنظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي خلال فترة عيد الفطر المبارك، والاطمئنان علي الإجراءات المتخذة من شركات تسويق وتوزيع ونقل المنتجات البترولية (البنزين والسولار والبوتاجاز) للتعامل مع احتياجات الاستهلاك الموسمي للوقود المرتبط بتلك الفترة.

وحضر الاجتماع المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس مجدي توفيق، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية إضافة إلى رؤساء شركات التعاون للبترول ومصر للبترول والنيل لتسويق البترول وبتروجاس وبوتاجاسكو والسهام البترولية.

التعاون الدولى تطلق منصة التعاون التنسيقى المشترك لقطاع البترول

أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع البترول والثروة المعدنية، تحت عنوان «مصر مركز إقليمي للطاقة: الإصلاحات والآفاق في قطاع البترول والغاز»، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومسئولي كبريات الشركات الأجنبية والخاصة العاملة في مصر من بينهم شركاء أباتشي وطاقة عربية وشلمبرجير وSAP، بالإضافة إلى ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والسفارة الألمانية وغيرهم.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات التفاعلية التي تنظمها الوزارة في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، بهدف خلق تفاعل وتكامل، بين الجهات المعنية الحكومية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، وتسليط الضوء على القطاعات التي شهدت إصلاحات خلال السنوات الماضية ساهمت في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومناقشة الفرص التمويلية في إطار أولويات الدولة.

وزير الإسكان يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" بمصر القديمة، حيث يجرى تنفيذ 1692 وحدة سكنية (70 عمارة)، ومبنى تجارى إدارى على مساحة 51 ألف م2، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات ببعض العمارات السكنية.

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، يأتى ضمن مشروع تطوير منطقة الفسطاط بمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار تطوير القاهرة التاريخية وعودتها لممارسة دورها التاريخى والحضارى والثقافى.

وفى السياق ذاته، قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال بمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون".

3 وزراء يناقشون مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إعلانات الطرق العامة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وذلك بحضور مسئولى الوزارات الثلاث.

وأكد الوزراء اتفاقهم على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على أن يتم النص فى اللائحة بشكل واضح على وضع وسائل تحفيزية لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى إضاءة الإعلانات، ومؤكدين ضرورة التشديد على اتباع القواعد التى تضمن سلامة الطرق فى حالة سقوط الإعلانات، وألا تكون الإعلانات سبباً فى انشغال السائقين عن القيادة مما يعرض حياتهم للخطر.

وقال الدكتور عاصم الجزار: صدر القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، مستهدفاً إنشاء كيان موحد تحت مسمى "الجهاز القومي لتنظيم الاعلانات" يتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون مهمته تنظيم استثمار وتخطيط وإدارة وتقييم أنشطة الاعلان في مصر، ووضع تشريع موحد جديد يتناول مجال الإعلانات واللافتات بجميع أنواعها، وعلى اختلاف نطاق تطبيقها، سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بجميع أنواعها، وليواكب التطورات في هذا المجال، والغاء كل ما يخص الإعلان في أي مصادر قانونية وتشريعية أخري.

وزارة التخطيط توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة بشأن تكامل الجهود المبذولة حول المبادرة الرئاسية والمشروع القومي "حياة كريمة"، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقع البروتوكول عن الوزارة جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على المبادرة بالوزارة، وآية عمر القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وذلك في حضور كل من الدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، وعهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وعمر بهنسي أمين صندوق المؤسسة.