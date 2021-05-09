شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصتي السعودية ومسقط بجلسة الأحد..وارتفاع الإمارات والكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.16 نقطة ليغلق عند مستوى 10228.19 نقطة، وهبط سوق مسقط للأوراق المالية، بنسبة 0.010% خاسرًا 0.555 نقطة ليغلق عند مستوى 3809.467 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.84% رابحًا 22.48 نقطة ليغلق عند مستوى 2686.41 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 1.07% رابحًا 66.13 نقطة ليغلق عند مستوى 6218.221 نقطة، كما ارتفعت بورصتا الكويت والبحرين.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.01% خاسرًا 0.16 نقطة ليغلق عند مستوى 10228.19 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.41% خاسرًا 105.97 نقطة ليغلق عند مستوى 25549.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 172.4 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال.

وهبطت 7 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.32%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.38%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والمرافق العامة بنسبة 0.22%، 0.19%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.38%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والاستثمار والتمويل بنسبة 1.75%، 1.7%، على التوالي، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.41%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.54%.

وقفز 104 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 10%، ثم سهم "سكو كابيتال ريت" بنسبة 5%، ثم سهم "الأبحاث والتسويق" بنسبة 4.74%، وتراجع 80 سهمًا على رأسها سهم "ساكو" بنسبة 3.78%، ثم سهم "زين السعودية" بنسبة 2.42%، ثم سهم "تشب" بنسبة 2.16%، فيما تصدر سهم "جبل عمر" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 273.7 مليون ريال سعودي.





بورصة مسقطتراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.010% خاسرًا 0.555 نقطة ليغلق عند مستوى 3809.467 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.9 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال عبر تنفيذ 466 صفقة لعدد 46 سهمًا.

وارتفع 15 سهمًا على رأسها سهم "صناعة مواد البناء" بنسبة 7.14%، ثم سهم "عمان والإمارات القابضة" بنسبة 6.52%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألمنيوم" بنسبة 4.39%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفست)" بنسبة 1.90%، ثم سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 1.25%، ثم سهم "الأنوار للاستثمارات" بنسبة 1.11%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 240.7 ألف ريال عماني.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.84% رابحًا 22.48 نقطة ليغلق عند مستوى 2686.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 107.9 مليون سهم محققة ما قيمته 160.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2037 صفقة لعدد 31 سهمًا، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 2.17%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 0.64%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.46%، ثم قطاعي التأمين والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.25%، 0.21%، على التوالي، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.07%.

وقفز 20 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 10.11%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 5.83%، وتراجعت 5 أسهم على رأسها سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.66%، ثم سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 1.51%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19.3 مليون ورقة بقيمة 76.9 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.30%.





بورصة أبو ظبي ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.07% رابحًا 66.13 نقطة ليغلق عند مستوى 6218.221 نقطة، وربح رأس المال السوقي 10.5 مليار درهم عند مستوى 907.859 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 181.9 مليون سهم بقيمة 955.1 مليون درهم عبر تنفيذ 1954 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.57%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 2.98%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.08%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.70%، ثم قطاعي الطاقة والاتصالات بنسبة 0.57%، 0.47% على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاعي التأمين والخدمات بنسبة 0.04%، 0.02%، على التوالي.

وارتفع 24 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 14.91%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 13.64%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 4.87%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 10%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 6.92%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 5%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 283.5 مليون درهم.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.54% رابحًا 8.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1529.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.5 مليون سهم بقيمة 1.04 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 31.90% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.10%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.52%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.34% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.4%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%.

كما ارتفع قطاع التأمين بنسبة نمو 1.76% مدفوعًا بصعود سهم شركة التكافل الدولية بنسبة 1.85%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.08% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.58%، فيما تراجعت بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني، المؤسسة العربية المصرفية، بنسبة 1.01%، 0.5%، 0.35%، على التوالي.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% رابحًا 15.62 نقطة ليغلق عند مستوى 6268.10 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% رابحًا 12.79 نقطة ليغلق عند مستوى 6793.79 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.44% رابحًا 22.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5249.46 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.16% رابحًا 8.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5442.40 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 584 مليون سهم بقيمة 82.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 16.9 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 5.21%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.32%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.3%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.24%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والبنوك بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.27%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.78%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%.