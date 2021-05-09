شكرا لقرائتكم خبر عن «تايم» تكشف عن خطط للتوسع في دبي والشارقة والفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تستعد مجموعة تايم للفنادق التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، للكشف عن خططها لافتتاح ثمانية فنادق جديدة في منطقة الشرق الأوسط والمحيط الهندي، خلال الشهور الـ 18 المقبلة.

وسيتم الكشف عن هذه المنشآت الجديدة، التي ستشهد نمو وإطلاق العلامات التجارية الحالية والجديدة لمجموعة تايم للفنادق في مناطق رئيسية في جميع أنحاء المنطقة، خلال فعاليات النسخة الحية من معرض سوق السفر العربي 2021، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة ما بين 16 إلى 19 مايو 2021.

وقال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق: «ستلبي مجموعة الفنادق والشقق الفندقية لدينا متطلبات «الوضع الطبيعي الجديد»، حيث تجذب الرحالة الرقميين في الخارج والزائرين المحليين للإقامة، بالإضافة إلى قطاعات الأعمال والترفيه التقليدية من خلال تقديم تجربة غنية ذات قيمة وجودة عالية في جميع المنشآت التي تحمل علامتنا التجارية.

وأضاف عوض الله قائلاً:«تملك المجموعة حاليًا 14 منشأة فندقية مكونة من 1,465 غرفة فندقية قيد التشغيل في جميع أنحاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام بالتزامن مع افتتاح منشآت فندقية إضافية جديدة هذا العام في دبي والشارقة والفجيرة ومصر، كما سنفتتح فندقًا آخر وأول فندق لنا في موريشيوس تحت اسم «تايم فينيكس هيل» المكون من 120 غرفة فندقية، فهدفنا الأساسي هو توسيع محفظتنا إلى 30 منشأة فندقية بحلول عام 2025».

وأردف عوض الله:« ستفتتح مجموعة تايم للفنادق خلال العام الجاري ثلاثة فنادق في الإمارات، وهي شقق «تايم مون ستون» الفندقية المكونة من 91 غرفة فندقية في الفجيرة، وشقق «تايم برج السعادة» الفندقية المكون من 99 غرفة فندقية في الشارقة وفندق «تايم أسما» الذي طال انتظاره من فئة الأربع نجوم والمكون من 232 غرفة فندقية في منطقة البرشاء بدبي».

وتابع:«لقد انتهينا من وضع الخطط لتخصيص طابقين من هذا الفندق ليتم حجزهما حصريًا للمسافرات الإناث، مع خدمات مخصصة لهنّ فقط.

كما نشطت تايم للفنادق أيضًا في السعودية وستتولى قريبًا إدارة فندقين من فنادق البوتيك في الرياض، وهما «أجنحة تايم إيليت» في منطقة المروج وفندق «تايم إكسبريس العليا» في حي العليا بالعاصمة السعودية.

وستفتتح تايم للفنادق أيضاً أول فندقين لها في مصر في وقت لاحق من هذا العام وهما: فندق ومنتجع تايم كورال نويبع من فئة الخمس نجوم في منتجع نويبع المطل على البحر الأحمر وفندق ومركز مؤتمرات تايم مارينا من فئة الأربع نجوم بالقرب من مدينة العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والتي تعتبر العاصمة الثانية لمصر.

وستظهر علامة تايم التجارية لأول مرة في جزيرة موريشيوس في المحيط الهندي العام المقبل من خلال افتتاح فندق وشقق «تايم فينيكس هيل» الفاخر المكون من 120 غرفة ويقع في مدينة سايبر بمدينة إبيني في موريشيوس ويتكون من 11 طابقًا يضم فيها شققًا فندقية بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف نوم وغرف اجتماعات ومقهى ومجلساً.