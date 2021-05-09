شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نيويورك أبوظبي تؤسس مختبر الاستثمار التحوّلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاق مختبر الاستثمار التحوّلي بالتعاون مع شركة مبادلة للاستثمار ومجموعة المسكري القابضة، وتمثل هذه المبادرة الجديدة، بإدارة أستاذ الاقتصاد الزائر برناردو بورتولوتي، أول مشروع بحثي متكامل تنظمه الجامعة بالشراكة مع مؤسسات مالية في أبو ظبي.

ويشكل المختبر مبادرة بحثية تهدف إلى ترسيخ مكانة جامعة نيويورك أبو ظبي كمركز للتميز والخبرات في مجال التمويل الفاعل والبحوث البيئية والاجتماعية والحوكمة، مع تركيز خاص على الاستثمارات طويلة الأمد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وجنوب آسيا، ويحظى المختبر بتمويل مشترك من قبل مبادلة ومجموعة المسكري، ويهدف إلى تلبية أعلى المعايير الأكاديمية وطرح أفكار استراتيجية وحلول قابلة للتنفيذ للمستثمرين في قطاع التمويل العالمي الناشئ.

مخاطر وتأثيرات الحوكمة

ويتطلع مختبر الاستثمار التحولي بالدرجة الأولى إلى تعريف المؤسسات الاستثمارية العالمية بإطارٍ لقياس وإدارة مخاطر وتأثيرات الحوكمة، الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات، ونشاطاتها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وجنوب آسيا، ما سيساهم في دعم التحول المستمر للعاصمة الإماراتية لتصبح بوابة مالية ولوجستية للاستثمارات، ومعالجة شؤون التنمية المستدامة في المنطقة ذات الإمكانيات الأعلى من حيث النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، كما يندرج في إطار جهود جامعة نيويورك أبوظبي لتسليط الضوء على التأثير العملي لمبادراتها البحثية أمام مجتمع الأعمال والجهات المعنية في الإمارات.

وقال برناردو بورتولوتي: «أظهر العام الماضي مدى الترابط الذي يتمتع به العالم، ويمثل هذا المختبر خلاصة جهودنا المشتركة لمواكبة هذا التحول كسياسة استثمارية جديدة، وتطوير رؤية أكثر موضوعية بشأن أفضل السبل لتحقيق تأثير ملموس من خلال أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأن مفتاح النجاح لهذه المبادرة يكمن في اعتماد صناديق الثروة السيادية والمستثمرين العالميين الآخرين ذوي التوجهات المماثلة في ما يتعلق بالمخاطر والعائد والتأثير، كمقاييس أداء جديدة للاستثمار.

مبادلة للاستثمار

وأكد الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والمخاطر في شركة مبادلة للاستثمار، أحمد الكليلي: بصفتها مستثمراً مسؤولاً، تؤمن مبادلة بأن اعتبار المخاطر والفرص البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عمليتنا الاستثمارية، جزءاً أساسياً في سبيل تحقيق مهمتنا الأساسية، التي تشمل توليد عوائد قوية معدلة حسب المخاطر. بالشراكة مع جامعة نيويورك أبو ظبي والمسكري القابضة، تدعم مبادلة بقوة مختبر الاستثمار التحولي، الذي سيزيد من فهم وتقدير اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وجنوب آسيا.

ومن جهته، قال نبيل المسكري، الرئيس التنفيذي لمجموعة المسكري القابضة: «كشركة عائلية تديرها رئيسة مجلس إدارة وتحظى بسمعة لافتة في مجال الإشراف البيئي والحوكمة الجيدة والتأثير الاجتماعي، نفخر بالمشاركة في تأسيس أول مبادرة بحثية مشتركة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي وشركة مبادلة».