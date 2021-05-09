شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تسجل مكاسب جيدة وسط انتعاش جماعي لـ«العقار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حصدت الأسهم المحلية مكاسب جيدة في أول تعاملات الأسبوع، معززة بمشتريات أجنبية ومؤسساتية قادتها الأسهم الثقيلة، فيما شهدت أسهم العقار ارتفاعاً جماعياً في وقت حافظت أسهم البنوك على نسق الصعود، ليرتفع على أثرها مؤشر سوق أبوظبي 1.07% وسوق دبي 0.84%.

واستقطب سهم «أركان» سيولة لامست 40 مليون درهم من خلال التداول على 45.5 مليون سهم، وقفز بالحد الأعلى بنسبة 14.91% عند مستوى 0.917 درهم، وذلك عقب إعلان الشركة عن تلقيها عرضاً لتوحيد أعمالها مع شركة حديد الإمارات.

ومن جملة الأسهم المرتفعة «العالمية القابضة» بسيولة قوية بلغت 283.5 مليون درهم وارتفع 3.62% عند مستوى 97.4 درهم، تزامناً مع إعلان الشركة عن إدراج ثلاث شركات تابعة في سوق أبوظبي خلال الربع الثاني وعلى وقع أرباحها القوية في الربع الأول.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.11 مليار درهم منها 955.13 مليون درهم في سوق أبوظبي و160.6 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 289.77 مليون سهم، توزعت بواقع 181.87 مليون سهم في سوق أبوظبي و107.9 مليون سهم في سوق دبي. وارتفعت أسعار أسهم 44 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 14 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 3991 صفقة.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.07% عند مستوى 6218 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة.

وارتفع قطاع البنوك 0.7% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.1% و «أبوظبي التجاري» 0.32% و«أبوظبي الإسلامي» 0.2%. وزاد قطاع العقار 1.08% نتيجة صعود «الدار» 1.12% و«رأس الخيمة العقارية» 0.36%. كما زاد قطاع الاتصالات 0.47% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع الاستثمار 3.57% مستفيداً من مكاسب «العالمية القابضة» بنسبة 3.62% و«إشراق» 0.32% و«الواحة كابيتال» 4.13%. وصعد قطاع الطاقة 0.57% بدعم من ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.21% و«دانة غاز» 1.42% و«طاقة» 0.73%.

سوق دبي

بدوره، صعد مؤشر سوق دبي المالي 0.84% عند مستوى 2686.41 نقطة مع صعود أسهم العقار والبنوك والاستثمار والتأمين والسلع.

وارتفع قطاع العقار 2.17% نتيجة ارتفاع «إعمار العقارية» 2.3% و«إعمار للتطوير» 3.06% و«إعمار مولز» 1.55% و«ديار» 0.73% و«داماك» 3.25% فيما استقر «الاتحاد العقارية» من دون تغيير. وزاد قطاع البنوك 0.46% مع نمو «دبي الإسلامي» 1.1% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» عند إغلاقه السابق. وارتفع قطاع الاستثمار 0.21% مع ارتفاع «دبي المالي» 0.91% و«شعاع كابيتال» 0.16%. وعلى العكس، تراجع قطاع النقل 0.35% مع تراجع «أرامكس» 1.23% رغم ارتفاع «العربية للطيران» 0.77% واستقرار «الخليج للملاحة».

توجه السيولة

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بنحو 77 مليون درهم مغلقاً عند 4 دراهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة قدرها 17 مليون درهم ليغلق عند 4.54 درهم، ثم «إعمار مولز» باستقطابه 13.7 مليون درهم من السيولة ليغلق عند 1.96 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «العالمية القابضة» بـ283.5 مليون درهم مغلقاً عند 97.4 درهم، تلاه «الدار» بسيولة بقيمة 202.3 مليون درهم وأقفل عند 3.6 درهم، ثم «أبوظبي الأول» باجتذابه 197 مليون درهم وإغلاقه عند 14.7 درهم.

وسجل «السلام القابضة» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 10.1% مغلقاً عند 0.37 درهم، بينما سجل «أمانات» التراجع الأكثر بنسبة 1.66% وأقفل عند 0.888 درهم.

وجاء «أركان» في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي بنسبة 14.91% مغلقاً عند 0.917 درهم، بينما جاء في مقدمة الأسهم المتراجعة «القدرة القابضة» بنسبة 10% مغلقاً عند 0.9 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 174.45 مليون درهم محصلة شراء، منها 7 ملايين درهم محصلة شراء العرب و167.4 مليون درهم محصلة شراء الأجانب. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 174.45 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 16.1 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و158.4 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 12.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 11.57 مليون درهم محصلة شراء المواطنين و920 ألف درهم فقط محصلة شراء الخليجيين. وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 12.5 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 9.93 مليون درهم محصلة بيع العرب و2.56 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 32 مليون درهم محصلة شراء، منها 9.51 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و22.6 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 32 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 9.51 مليون درهم محصلة بيع في دبي و22.6 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.