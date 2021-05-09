شكرا لقرائتكم خبر عن 318 مليون درهم أرباح «إعمار مولز» خلال الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ** افتتاح «دبي هيلز مول» خلال النصف الثاني

** تضاعُف متوسّط الإنفاق لكل زائر

** 91% إشغال مراكز التسوق والتجزئة

** «قرية دبي مول» تضيف 79 ألف قدم مربع

** تقديم 1.2 مليار درهم لتجار التجزئة لمكافحة «كوفيد-19»



دبي: ”الخليج 365”

سجّلت «إعمار مولز» أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام 2021 بنحو 318 مليون درهم، مقارنة مع 378 مليون درهم في الربع الأول 2020 بتراجع بنسبة 16%، وسجلت الشركة زيادة بنسبة 169% في صافي الربح، مقارنةً مع 118 مليون درهم خلال الربع الأخير من عام 2020. وبلغت الإيرادات للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 ما قيمته 901 مليون درهم، مقارنة مع 999 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2020.

وسجّلت «نمشي»، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة «إعمار مولز»، مبيعات بقيمة 258 مليون درهم خلال الربع الأوّل من عام 2021. ويُعزى الأداء القوي الذي حققته «نمشي» إلى نموّها المستمر في السعوديّة، والكويت، وغيرها من بلدان مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن إطلاقها في دولة قطر مع مطلع عام 2021. كما تم إطلاق أكثر من 117 علامة تجاريّة جديدة عبر المنصة في الربع الأول من عام 2021، ما يوفّر للعملاء خيارات لا متناهية من آخر صيحات الموضة.

وعلى الرغم من الصعوبات الكبيرة التي رافقت «كوفيد-19» وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي وقطاع التجزئة، سجّلت «إعمار مولز» هوامش ربح جيّدة خلال الربع الأوّل من عام 2021، كما تشهد تعافياً مستمراً عبر وحدات أعمالها.

وقال محمّد العبّار مؤسّس شركة «إعمار العقاريّة» وعضو مجلس إدارة «إعمار مولز»: «نواصل تركيز جهودنا على إنجاز وتسليم مشاريعنا التوسّعية والتطويريّة الجديدة بما يضمن تعزيز أرباحنا المالية. وسعياً نحو الاستمرار في دفع عجلة النمو في «إعمار مولز» على الصعيدين المحلّي والعالمي، نعمل دائماً على تقديم تجربة تسوّق وترفيه استثنائية تفوق توقّعات عملائنا ومتطلّباتهم. وتعد مدينة دبي إحدى أسرع المدن نمواً في العالم، ونحن بدورنا نعمل على مواكبة سرعة ومتطلبات الجيل الناشئ من العملاء.»

معدّلات الإشغال المرنة

حافظت معدّلات الإشغال في أصول «إعمار مولز»، والتي تشمل «دبي مول»، و«دبي مارينا مول»، و«مجمّع الذهب والألماس»، و«سوق البحار»، ومراكز التجزئة ضمن المجمّعات السكنية، على أدائها المرن خلال الربع الأول من عام 2021 والذي وصل إلى نسبة 91%.

سياسة تخفيف أعباء المستأجرين

في إطار إيلاء الأولوية القصوى لتوفير الدعم المالي لمستأجري عقارات التجزئة لديها، استمرت «إعمار مولز» في تطبيق سياسة تخفيف أعباء المستأجرين في مرحلتها الرابعة خلال الربع الأول من عام 2021، حيث قدّمت الشركة حتى الآن أكثر من 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار أمريكي) لمكافحة آثار جائحة «كوفيد-19» على تجار التجزئة لديها.

14 % نمو مبيعات المستأجرين

استمرّت مبيعات المستأجرين في التعافي بشكل ملحوظ حيث سجلت المبيعات الإجمالية في الربع الأول من عام 2021 نمواً بنسبة 14% مقارنةً بالربع الأول من عام 2020 ونمواً بنسبة 6% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2020. وتشهد الوجهات التجارية عودة الزوّار للتسوّق، والإقبال على المطاعم، والاستمتاع بالتجارب الترفيهيّة، حيث ساهمت ثقة العملاء في ارتفاع متوسط الإنفاق لديهم، ما أدى بدوره إلى زيادة مبيعات المستأجرين.

التوسعات

شهدت توسعة «قرية دبي مول» في فبراير 2021 انضمام 21 متجراً جديداً للرياضة ونمط الحياة إلى قائمة متاجر التجزئة فيها، بمساحة إجمالية إضافية مخصّصة للتأجير تبلغ 79,000 قدم مربّع. كما تساهم «القرية في دبي مول» في تحسين الاتصال الشامل لمواقف السيارات، ما يسهّل خروج ودخول المتسوّقين من وإلى المركز التجاري، ويمنحهم تجربة تسوّق أفضل وأمتع.

في إبريل 2021، شهدت شراكة «إعمار مولز» مع مجموعة «تايم آوت» إطلاق أول متاجر «تايم آوت ماركت» في المنطقة ضمن «سوق البحار» بمساحة 43,000 قدم مربّع، والذي يتيح لزوّاره الاستمتاع بتذوّق أشهى الأطعمة المختلفة والمتنوّعة من شتّى أنحاء العالم والمعدّة من قبل أمهر الطهاة والمطاعم في دبي.

المشاريع المستقبليّة

تعتزم «إعمار» افتتاح «دبي هيلز مول» خلال النصف الثاني من عام 2021، والذي سيضم نحو 600 منفذ تجاري، بما في ذلك مجموعة من متاجر التجزئة، والمطاعم، والمقاهي، كذلك سيوفّر المركز التجاري المذكور نحو 2 مليون قدم مربع كمساحة إجمالية مخصّصة للتأجير، وسيحتضن أربعة مراكز ترفيهية عائلية رئيسية، إضافة إلى مجمّع لدور العرض السينمائي، وهايبرماركت، وعدد من متاجر التجزئة الكبرى الرئيسية، ومواقف سيارات مخصّصة لأكثر من 7,000 مركبة.