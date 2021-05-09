شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الاتصالات» بين الأفضل أوسطياً في «مجال الابتكار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية إنجازاً جديداً بتصنيفها من بين أفضل 3 جهات في مجال الابتكار في منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفق التقرير الصادر عن معهد الابتكار العالمي والذي شمل الجهات المسجلة بالمعهد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة تلبية الهيئة للمعايير التي وضعها معهد الابتكار العالمي للحصول على شهادة الاعتماد كجهة مبتكرة وحصول الهيئة على مصادقة المعهد على عدد من الابتكارات التي أُنشِئت ونفذت على المستوى المحلي أو الدولي.

وقال محمد الكتبي نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة والرئيس التنفيذي للابتكار بالهيئة «إن الهيئة تولي الابتكار أهمية قصوى كونه عنصراً من المحاور الوطنية لرؤية الإمارات 2021 التي تندرج تحت عنوان «متحدون في المعرفة» والذي ينشد تحقيق اقتصاد معرفي ومتنوع ومرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى لدولة الإمارات وشعبها ومن هذا المنطلق حرصت الهيئة على تبني وإطلاق المبادرات التي تعزز الابتكار في العمل والأداء الأمر الذي من شأنه تقديم أفضل الخدمات وبالتالي تحقيق سعادة أفراد المجتمع الإماراتي».

وأشار الكتبي إلى أن حصول الهيئة على هذا الترتيب المتقدم أمر محفز لتقديم المزيد من المبادرات الابتكارية، مشيراً إلى أن الريادة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تعتمد بشكل كبير على الابتكار والإبداع في العمل وهو ما يتجلى في الكثير من المبادرات التي تبنتها الهيئة، ومنها مركز الإبداع الرقمي ونظام الابتكار الرقمي الخاص بالهيئة بالإضافة للتعاون المستمر بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين والمنظمات العالمية لتفعيل مبادرات الابتكار وتطويرها لتحقيق أفضل النتائج.

وأكدت الهيئة أن تحقيقها لهذا الإنجاز جاء نتيجة الدور المهم لمنظومة إدارة الابتكار في الهيئة وحصول الهيئة على الشهادات المعتمدة عالمياً في مجال الابتكار وتوفير الهيئة للبيئة الملائمة للابتكار واختبار الأفكار وكفاءة الموارد البشرية وقدرتها على الابتكار وإقامة الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية على مستوى المؤسسات الأكاديمية والعملية.

ولفتت الهيئة إلى أن هذا الإنجاز سيساهم في الارتقاء بمنظومة الابتكار في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لتكون من رواد إدارة الابتكار على نطاق العمل المؤسسي.

(وام)