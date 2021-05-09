شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح «رولكس» في الغاليريا جزيرة الماريه أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

افتتحت مجموعة «محمد رسول خوري وأولاده» متجر «رولكس» الجديد التابع لها في الغاليريا جزيرة المارية في أبو ظبي، لتعزز بذلك من المجموعة الواسعة من العلامات التجارية المرموقة والفاخرة التي يحتضنها المركز، وترسخ من مكانة الغاليريا كوجهة عصرية ورائدة للتسوق والحياة العصرية في العاصمة أبو ظبي.

ويوفر متجر «رولكس» الجديد، الذي يقع في الطابق الأول من المركز، أفضل الخدمات والاستشارات المهنية في بيئة راقية، ويعزز من قيم التميز والأداء والدقة العالية والعناية بأدق التفاصيل التي تشتهر بها علامة «رولكس» العالمية، وتضفي الديكورات الفريدة المزيد من العناصر الجمالية على المجموعة المختارة من ساعات «رولكس».

ويمثل افتتاح متجر «رولكس» الجديد دليلاً مهماً على تنامي ثقة المستهلكين في السوق، ويشكل إضافة مهمة على المجموعة الواسعة من العلامات التجارية المرموقة والفاخرة التي يحتضنها المركز، لتعزز بذلك من مكانة الغاليريا كوجهة بارزة للتسوق والحياة العصرية في أبو ظبي.