شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة عجمان» توفر شهادات المنشأ والتصديقات خلال إجازة العيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أعلنت غرفة تجارة وصناعة عجمان عن استئناف خدمة إصدار شهادات المنشأ والتصديقات خلال إجازة عيد الفطر المبارك وذلك ضمن حرصها على دعم استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات لأعضاء غرفة عجمان ومنتسبيها.

وأفاد المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في «غرفة عجمان» ـ عبد الله عمر المرزوقي، باستئناف تقديم خدمة إصدار شهادات المنشأ والتصديقات خلال فترة العطلة الرسمية لإجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً من التاسع والعشرين من شهر رمضان وحتى الثالث من شهر شوال 1442هـ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لغرفة عجمان.

مؤكداً حرص غرفة عجمان على تسهيل ممارسة الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي يضمن الاستمرارية ويواكب تطلعات أعضاء الغرفة ومتعامليها، وتابع «غرفة عجمان تعمل ضمن منهجية معتمدة للارتقاء بخدماتها وذلك بتوجيهات من مجلس الإدارة».

وأوضح عبد الله المرزوقي أن غرفة عجمان تحرص على التعاون الفعال مع الجهات الحكومية المعنية لضمان توفير خدمات متكاملة تعزز تنافسية إمارة عجمان الاقتصادية، وتسعى الغرفة إلى تحديث خدماتها بشكل مستمر بهدف تسهيل رحلة أعضائها ومتعامليها تماشياً مع توجهات إمارة عجمان والدولة.