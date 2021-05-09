«دبي للمستقبل» تحتضن شراكة «ميزا» مع «بنك رأس الخيمة»

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «ميزا» التي تزوّد الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنصة قائمة على التكنولوجيا المالية والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، عن عقد شراكة استراتيجية مع بنك رأس الخيمة الوطني في مؤسسة دبي للمستقبل يوم الأربعاء الموافق 5 مايو، ووقّع على الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني بيتر إنجلاند، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ميزا» محمد الويفاتي. تهدف الشراكة إلى تسهيل الحصول على التمويل لمجموعة متنوعة من القطاعات المختلفة في سوق دولة الإمارات.

ساهم وجود شركة «ميزا» التشغيلي في العديد من الأسواق الإقليمية في تطوير منصة تمويل شاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي توفر نظاماً بيئياً رقمياً للتجارة الإلكترونية بين الشركات يعمل على ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بمورديها، ما يزيد الاستفادة من بيانات المعاملات على منصتها لتعزيز كفاءة قرارات الائتمان من قبل البنوك الشريكة، كما تم نشر منصة الوصول إلى التمويل التي شكلتها «ميزا» في أسواق أخرى في المنطقة مع التركيز على قطاعات السلع الاستهلاكية والتجارة إلكترونية.

وتأتي هذه الشراكة تماشياً مع استراتيجية بنك رأس الخيمة الوطني المتمثلة في خلق نظام بيئي فعال للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي تم تصميمه ليكون منصة انطلاق لتوفير حلول مبتكرة لتمويل سلسلة التوريد لخدمة القطاعات الرئيسية في اقتصاد دولة الإمارات. وستستهدف الشراكة أولاً حلول تمويل سلسلة التوريد لقطاع الأدوية في دولة الإمارات، حيث يمكن للصيدليات ومقدمي الخدمات الطبية في البلاد الحصول بسهولة على ائتمان رأس المال العامل مقابل مطالبات التأمين المستحقة.

وقال ديراج كونوار مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال في بنك راس الخيمة الوطني: «إن تعاوننا مع شركة «ميزا» سيمكن من زيادة الشفافية في سلاسل التوريد المعقدة وتقديم المزيد من الأفكار حول أنماط المعاملات في الصناعة». نحن نستفيد من هذه الأفكار لتوفير تمويل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة للموردين في المراحل المبكرة، مقارنة ببرامج تمويل الموردين التقليدية، ومن شأن هذه الشراكة الاستراتيجية أن تمكّن بنك رأس الخيمة الوطني وتعطيه مكانة تنافسية في السوق مع بدء قدرته على تعزيز محفظة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في عصر ما بعد جائحة كورونا.

وقال محمد الويفاتي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ميزا»: «يعد بنك رأس الخيمة الوطني من أكبر البنوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ونحن فخورون بإطلاق هذا التحالف الاستراتيجي معهم كبنك يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وهي مؤسسة مالية رائدة في مجال تبني التكنولوجيا الرقمية، وسيتم تعزيز عملياتنا عبر القطاعات المستهدفة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال هذه الشراكة، ومن خلال الانضمام إلى SMEsouk، كما سنحرص على دعم بيئة العمل لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة في مختلف القطاعات مثل الأدوية، تجارة التجزئة للسلع الاستهلاكية، المطاعم والمقاهي وغيرها.»