شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة الإمارات مع أمريكا تنمو 2% إلى 20.6 مليار درهم بالربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

نمت القيمة الإجمالية لتجارة الإمارات السلعية مع الولايات المتحدة بنحو 2% في الربع الأول من العام الجاري إلى 20.6 مليار درهم، مقابل 20.19 مليار درهم في الفترة نفسها من 2020.

وبحسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية، قفزت صادرات الدولة إلى الولايات المتحدة بنحو 71% في الربع الأول 2021 إلى 5.25 مليار درهم، مقابل 3.07 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت قيمة واردات الدولة من الولايات المتحدة بنحو 10.3% إلى 15.34 مليار درهم، مقابل 17.1 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020. وأسهم ذلك في تراجع العجز في ميزان الدولة التجاري مع الولايات المتحدة بنحو 28% في الربع الأول من العام الجاري إلى 10.1 مليار درهم، مقابل 14.02 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.