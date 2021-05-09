شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا أستحق الحياة».. التبرّع بالزكاة مفتوح لعلاج مصابي السرطان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

للعام التاسع على التوالي تستمر حملة «أنا أستحق الحياة» التي أطلقتها «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» في تحقيق أهدافها، بمساعدة مرضى السرطان، وخصوصاً الذين لا يمكنهم تحمل كلف العلاج، عبر جمع زكاة المال، خلال شهر رمضان، حيث نجحت على مدى ثمانية أعوام، في جمع 8.9 مليون درهم، استفاد منها 1449 مريضاً.

وأكد حامد الحامد، مدير برنامج الشؤون المجتمعية في الجمعية، أن هذا النجاح الذي حققته الحملة منذ إطلاقها عام 2013، لم يكن ليتحقق لولا الصفات النبيلة التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، الذي يؤمن بقيم العطاء ومساعدة الآخرين، ويعمل ليجسد معاني التكافل والتعاضد.

ومع الإقبال الشديد على العطاء، عبر أموال الزكاة والتبرعات، وتزايد المساعي الخيرية، يدعو حامد الأفراد والمؤسسات، لدعم الحملة بدورتها التاسعة، والتبرع بزكاة أموالهم، للمساهمة في إعادة الأمل إلى حياة المرضى وأسرهم، وتوسيع دائرة المستفيدين من العمل الإنساني.

وأوضح أن الجمعية تراجع كل حالــة علــى حــدة، للموافقــة عليهــا، وفــق شــروط صـرف الـزكاة، للتأكـد مـن حاجـة المريـض الفعليـة، ومـن عدم قدرته على تحمل كلفة العلاج.

وانطلاقاً من هذه المساعي والقيم النبيلة، حرصت الجمعية على اطلاق حملتها خلال رمضان، شهر الخير الذي يزداد فيه تكاتف المجتمع، لتتمكن من جمع أكبر قدر ممكن من زكاة المال من الأفراد والمؤسسات، لتغطية كلف عــلاج مرضــى الســرطان.

وتتنوع مساعدة المرضى عبر الأموال التي جمعتها الحملة، بين جلسات العلاج الكيماوي، والعلاج بالأشعة والتصوير بالرنين المغناطيسي، والعمليات الجراحية، ومنها زرع نقي العظام والأدوية، إلى جانب تخصيص جزء من المبالغ المتوافرة، لشراء أجهزة طبية تستخدم للمساعدة في علاج المرضى.