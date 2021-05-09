شكرا لقرائتكم خبر عن مرسيليا يتعثر مجدداً ويخسر أمام سانت إتيان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل مرسيليا نزيف النقاط بخسارته أمام مضيفه سانت إتيان 0 -1، الأحد، في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل أرنو نورالدين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43. وفشل مرسيليا في استغلال خسارة لنس، شريكه في المركز الخامس وأحد منافسيه مع رين على البطاقة المؤهلة للأدوار الاقصائية لمسابقة الدوري الأوروبي، أمام مضيفه ليل المتصدر صفر-3 لقطع خطوة مهمة نحو التواجد في المسابقة القارية الموسم المقبل.

وبقي مرسيليا خامساً برصيد 56 نقطة بفارق الأهداف أمام لنس، لكنه مهدد بالتراجع إلى المركز السادس في حال فوز رين على ضيفه باريس سان جرمان لاحقاً.

وهي المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها الفريق الجنوبي في تحقيق الفوز بعد تعادله مع ضيفه ستراسبورج 1-1 في المرحلة الماضية.

في المقابل، حقق سانت إتيان فوزه الثاني توالياً، والثاني عشر هذا الموسم، فعزز موقعه في المركز الحادي عشر قبل حلوله ضيفاً، ليل الأحد المقبل.