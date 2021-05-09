شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 9-5-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، ويسجل 1 يورو 4.56 ريال سعودى و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

وفى سياق متصل شهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت فى البنك الأهلى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.56 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.95 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 220.89 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24

بنحو 220.89 ريال بما يعادل 58.90$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 202.48 ريال بما يعادل 53.99$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 193.28 ريال بما يعادل 51.54$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 165.67 ريال بما يعادل 44.17$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 128.85 ريال بما يعادل 34.36$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 110.44 ريال بما يعادل 29.45$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,870 ريال بما يعادل 1,832$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,546 ريال بما يعادل 412.29$

سعر كيلو الذهب

بنحو 220,886 ريال بما يعادل 58,897$