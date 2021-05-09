شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 9-5-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك خلال تعاملات البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.97 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 48.95 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع، أما في البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 51.74 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت فى البنك الأهلى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.74 جنيه للشراء. وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.74 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى48.97 جنيه للشراء مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 48.95 جنيه.

52.14 جنيه للبيع مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 52.09 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر48.95 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر48.95 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس 51.92 جنيه للشراء. 52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib48.96 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib48.96 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.80 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.45 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.