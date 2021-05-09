بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 15.6 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 6ر15 نقطة ليبلغ مستوى 1ر6268 نقطة بنسبة صعود بلغت 25ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 584 مليون سهم تمت عبر 16859 صفقة نقدية بقيمة 83 مليون دينار كويتي (نحو 249 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 7ر22 نقطة ليبلغ مستوى 46ر5249 نقطة بنسبة صعود بلغت 44ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر431 مليون سهم تمت عبر 11811 صفقة نقدية بقيمة 37 مليون دينار (نحو 111 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر12 نقطة ليبلغ مستوى 79ر6793 نقطة بنسبة صعود بلغت 19ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر152 مليون سهم تمت عبر 5048 صفقة بقيمة 8ر45 مليون دينار (نحو 4ر137 مليون دولار).

وارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 6ر8 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5442 نقطة بنسبة صعود بلغت 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر266 مليون سهم تمت عبر 7010 صفقات نقدية بقيمة 4ر25 مليون دينار (نحو 2ر76 مليون دولار).

وكانت شركات (منشآت) و(العقارية) و(كفيك) و(مشاعر) الأكير ارتفاعا أما شركات (أهلي متحد) و(الأولى) و(بيتك) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (التخصيص) و(أهلية ت) و(كميفك) و(السورية) الأكثر انخفاضا.