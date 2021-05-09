النمسا تستعرض حلولها المستقبلية في «إكسبو 2020»

دبي: ”الخليج 365”

سيكون جناح النمسا موطناً لعشرات الشركات المستقبلية والمبتكرة في «إكسبو 2020 دبي». ولن يمثل هذا الجناح المعاصر صورة شاملة للنمسا الحديثة فحسب، بل سيستعرض أيضاً لمحات عن تاريخها الغني بالابتكار.

فمع شعاره «النمسا توقظ الحواس» يدعم هذا الجناح رؤية «إكسبو 2020 دبي» لتنظيم واحد من أكثر المعارض العالمية استدامة على الإطلاق. وقد تمّ تحقيق هذه الخطوة من خلال بناء جناح يحتاج إلى طاقة أقل بنسبة 70% من المباني التقليدية والمكيّفة، ومن خلال إشراك الشركات ذات الرؤية الاستثنائية لأجل مستقبل أفضل.

وبحسب المفوضة العامة بياتريكس كارل «يُعتبر الاستخدام المستدام والمسؤول للموارد تقليداً قديماً في النمسا»، وتضيف «سيكون «إكسبو 2020 دبي» أكبر حدث في العالم هذا العام، وبالتالي سيوفر منصة عالمية للقضايا الرئيسية في يومنا هذا. نريد استخدام هذا المنتدى لعرض سيناريوهات مستقبلية نموذجية للمباني المستقبلية ذات الكفاءة في استخدام الموارد والمناخ».

الجناح النمساوي

يجمع الجناح النمساوي بين المزايا البيئية والتكنولوجيا عالية المستوى، ما يجعله بالتالي تجسيداً قوياً لأهمية حماية المناخ. ومن ناحية ثانية، يركز هذا الجناح على الاستخدام الإبداعي للتكنولوجيا الرقمية، وهو ما أصبح ممكناً من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا النمساوية عالية الخبرة.

وفي الوقت الحالي، تسعى الشركات النمساوية لأن تترك بصمتها الدائمة في موقع «إكسبو 2020 دبي» بفضل قوتها وابتكاراتها، مع التشديد على إمكانات البناء المستدام من خلال إبداعاتها الموجهة نحو المستقبل. وفي الواقع، نجحت العديد من الشركات النمساوية في ترك بصمتها في موقع إكسبو 2020، بما في ذلك شركة أونجر شتاهلباو، التي تُعتبر جزءاً من فريق العمل الذي اهتمّ ببناء بوابات الدخول الأربعة في المعرض. إنها واحدة من أنجح شركات الإنشاءات الفولاذية في النمسا والمعروفة في السوق العالمية.

من ناحية ثانية، توجد شركة رينتايم النمساوية، وهي شركة تركز على تكنولوجيا الضباب، حيث تشكّل أيضاً جزءاً من الشركات التي عملت على وضع أساسات المعرض، حيث إن ابتكاراتها ستحمي جناح النمسا وجمهوره من درجات الحرارة المرتفعة، علماً بأنه سيتم استخدام تقنية الضباب هذه أيضاً في جناح سنغافورة لتوفير التبريد اللازم.

إنشاءات الأخشاب

ثمة ما لا يقل عن ثلاث شركات نمساوية تتولى إنشاءات الأخشاب في إكسبو 2020، بما في ذلك روبنر هولتسباو، وشتورا إنزو، وشركة تيلي التي تتخذ من النمسا مقراً لها.

أما الفنان النمساوي توماس ميديكوس الذي يصنع منحوتاته من الزجاج، فقد قام ببناء منحوتة سيتم وضعها في محطة مترو الأنفاق المنشأة حديثاً بالقرب من المدخل الرئيسي للمعرض. وفي سبيل جعل شعار «إكسبو 2020 دبي» المخفي يظهر عند 90 درجة من دوران العمل الفني، كان عليه إنشاء ما يقرب من 1000 قطعة زجاجية مرسومة ومقطعة يدوياً تم توزيعها على 100 شريط زجاجي فارغ.

أما شركة بورالتي تتمتع بحضور قوي في الإمارات منذ سنوات عدة، فقد أنجزت مشروع «نظام مياه الأنفاق العميقة» لبلدية دبي بالتعاون مع بالحصا سيكس كونستركت، حيث سيتم استخدام هذا النفق لتوجيه المياه الجوفية ومياه الأمطار نحو محطة ضخ عن طريق البحر. وسيتم تجفيف 40% من المياه في المناطق السكنية في دبي عن طريق النفق الذي يُعتبر مشروعاً سيغيّر أسلوب الحياة بشكل دائم في دبي.

من ناحية ثانية، فإن شركة دوكا ومن خلال الخدمات الرقمية الجديدة والفريدة من نوعها، فهي تركّز على أساليب البناء المستقبلية، وباعتبارها واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال القوالب والحلول والخدمات المبتكرة في جميع مجالات البناء، تُعدّ هذه الشركة أيضاً مزوداً عالمياً لحلول السقالات لمجموعة واسعة من الاستخدامات.

وأخيراً بالنسبة إلى شركة هيليوس، فهي مؤسسة اجتماعية نمساوية تعمل في مجال تطهير المياه وتطوير مشاريع المناخ. وتعتمد الشركة على حلول صديقة للبيئة لتطهير المياه، وهي تخطط للمساعدة في إمداد آلاف العائلات في الهند وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بمياه الشرب النظيفة.