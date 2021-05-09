شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 % لخام برنت.. مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 1.5% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة2.1%.

وسجلت أسعار النفط، 68.28 دولار للبرميل لخام القياس العالمي برنت، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.90 دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة.

وكان تقرير لمنظمة أوابك، فد ذكر أن التقديرات الأولية تشير إلى إنخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول من عام 2021، ليصل إلى نحو 93.4 مليون برميل يوميا، أي بنسبة تراجع تبلغ 0.8% مقارنة بمستويات الربع السابق، حيث ارتفع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.7% ليصل إلى نحو 43.3 مليون برميل يوميا، بينما انخفض طلب باقي دول العالم بنسبة 2.1% ليصل إلى نحو 50.1 مليون برميل يوميا.