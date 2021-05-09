شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.52% بأولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.849 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.52%، ليغلق عند مستوى 10643 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2087 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 12854 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% عند مستوى 4125 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3050 نقطة.