شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 9 -5- 2021 والان مع تفاصيل الخبر



أسعار الذهب اليوم في مصر: القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم فى مصر الأحد 9 مايو 2021 استقرارا ملحوظا، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، ووفق أحدث الأرقام المتاحة في سوق الصاغة ننشر آخر مستجدات أسعار المعدن النفيس في مصر.أسعار الذهب اليوم في مصر: الذهب عيار 21 يسجل 792 جنيها. الذهب عيار 24 سعر 905.25 جنيه. الذهب عيار 18 سعر 678.75 جنيه. سعر الجنيه الذهب في مصر6336 جنيها.

وتوجد بعض الفروق في سعر الذهب بمصر، من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخري بقيمة من جنيه إلى جنيهين فقط، وهي قيم غير مؤثرة في مجريات تداول الذهب في مصر.

وكان الذهب سجل ارتفاعات كبيرة بعد أن نزل الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوع، إذ يتعرض للضغط بسبب صدور بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت مخيبة للآمال، في حين تسببت الزيادة الكبيرة في إصابات فيروس كورونا بالهند إلى ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها المعدن النفيس.

كما تعزز موقف المعدن الأصفر بفعل انخفاض واضح في عائد السندات، ونظراً لحالة الترقب لوضع سوق السندات اتجه المستثمرون لشراء الذهب بمجرد التراجع في عوائد السندات.