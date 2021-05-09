شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم 9-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الأحد 9-5-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري بالتعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت فى البنك الأهلى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، كما استقر سعره فى بنك الاستثمار العربى عند 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وذلك فى أولى تعاملات البنوك الصباحية للبنوك، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.80 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.71 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

4.27 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.24 جنيه للشراء. سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.24 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.23 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.