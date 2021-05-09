شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون حكومى مع شركة خاصة للتخلص الآمن من 200 طن من المبيدات الخطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت شركة جيوسايكل لافارچ مصر– الشركة المتخصصة في تقديم حلول إدارة المخلفات كجزء من أنشطة مجموعة لافارچ هولسيم العالمية والتى تتبعها لافارچ مصر بعقد جديد بهدف التخلص الآمن من 200 طن من المبيدات الضارة ومنتهية الصلاحية بمناطق متعددة في مصر كالقاهرة الكبرى والأسكندرية والصعيد والدلتا، وذلك في إطار مشروعها "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة"، وقد بدأ في أبريل 2021 - التنفيذ الفعلي للعقد الجديد وذلك بعد نجاح الشركة في حرق كمية 34.9 طن من المخلفات في سبتمبر 2020.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الحكومة تتعاون مع كافة الجهات للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة واحلال تكنولوجيا حديثة حفاظا على صحة المواطنين، مؤكدة على سعى الوزارة للتعاون مع كافة الجهات الشريكة والمعنية للتخلص الآمن من المخلفات الخطرة والتى تعد تحدي كبير تبذل وزارة البيئة قصارى جهودها لتحقيقه.

وأوضحت وزيرة البيئة، وفق بيان اليوم صادر عن شركة لافارج، أن التعاون بين الشركة ووزارة البيئة شمل دراسة كافة خطوات التخلص الآمن من المبيدات الخطرة بعناية فائقة، بدءاً من استلامها وتفريغها ونقلها داخلياً، وصولاً إلى تغذية أفران المصنع بها، حيث تتم عملية حرق المبيدات الخطرة تحت إشراف من المهندس أحمد عبد الحميد، مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، فضلاً عن مسؤولي الدفاع المدني، ومندوبين عن وزارة البيئة، ومحافظة السويس، ويتم أخذ جميع الإجراءات الوقائية لإتمام عملية الحرق بنجاح مع مراعاة كافة مبادئ صحة وسلامة وأمان العاملين بالمصنع، وتجهيز القائمين بمعدات الوقاية الشخصية والمعدة خصيصاً لمثل هذا النشاط، مع وجود فرقة إطفاء متأهبة بالمصنع وعلى وضع الاستعداد طوال فترة عملية الحرق.

ومن جانبه، علق نيلز لدينيك، المدير العام لشركة جيوسايكل لافارچ مصر، قائلاً: "سنواصل دعم مساعي وزارة البيئة المصرية، من خلال تفعيل ممارساتنا الآمنة والسريعة للتخلص من النفايات الضارة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك لحماية البيئة والمجتمع من الآثار االسلبية التي قد تنتج عن سوء إدارة النفايات، هذا وتتطلع جيوسايكل مصر للمزيد من التعاون المثمر مع الوزارة، لتعزيز استراتيجية الشركة نحو الاستدامة والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030".