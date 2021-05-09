شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "الخدمات الأرضية" تتراجع 68% في الربع الأول 2021 لانخفاض التكاليف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة السعودية للخدمات الأرضية، المُعلنة اليوم الأحد، عن التراجع في الخسائر بنسبة 67.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 16.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 51.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 11.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 8.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى تخفيض التكاليف الناتجة عن العديد من المبادرات التي اتخذتها الشركة والتي تهدف إلى زيادة كفاءة التشغيل وتقليل تأثير الجائحة على ربحية الشركة وضمان استمراريتها وقدرتها التنافسية بالإضافة إلى الدعم المقدم من برنامج ساند مما أدى إلى تقليل التكلفة بمبلغ 89.6 مليون ريال سعودي للربع الأول من العام 2021.

وتراجعت المبيعات إلى 373 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 512.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 454.3 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 423.4 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال العام 2020 إلى الإيقاف المؤقت للرحلات التجارية الداخلية والدولية اعتباراً من منتصف مارس 2020 نتيجة للاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، والتي تمت عودتها تدريجياً إلى وجهات معينة لتصل إلى 56% من إجمالي حجم العمليات السنوية قبل الجائحة.