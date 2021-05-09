شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تصعد بأرباح "الأندلس العقارية" 55% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الأندلس العقارية، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 54.9% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 19 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 12.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 32.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 22.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع إجمالي الايرادات مدعومة بارتفاع إيرادات قطاعي المكاتب والتجزئة، هذا بالإضافة الى انخفاض تكلفة الإيرادات.

وارتفعت المبيعات إلى 50.5 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 41.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14.3 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 64.8 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض إيرادات قطاعي التجزئة والضيافة نتيجة تكوين مخصصات خصومات لمستأجري المولات والمراكز التجارية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هذا برغم الارتفاع في إيرادات قطاع المكاتب، هذا الأمر مجتمعا أدى الى انخفاض مجمل الربح.