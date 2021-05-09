شكرا لقرائتكم خبر عن استثناء الشركات المدرجة بالسوق السعودي من حظر تملك غير المواطنين للعقار بمكة والمدينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إدخال تعديل على نظام تملك غير السعوديين للعقارات واستثمارها.

وتنص المادة أنه لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، بحسب جريدة "أم القرى" الرسمية.

وبحسب المادة فإنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.

وأشار مرسوم ملكي صادر بذات الشأن، أن على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ القرار.

وكان مجلس الوزراء السعودي في جلسته، الأخيرة يوم الثلاثاء الماضي عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز على دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة تحت مسمى (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك).

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في ذات الجلسه، على منح رخصة للمصرف الأهلي العراقي لفتح فرع له في المملكة.

وكان مجلس الوزراء السعودي، وافق في مطلع الشهر الماضي على منح رخصة لبنك مصر لفتح فرع له في المملكة.