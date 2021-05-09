شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" السعودية تشترط تلقي لقاح كورونا للحضور لمقرات العمل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية إن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطا إلزاميا لحضور موظفي القطاعين العام والخاص إلى مقرات العمل، دون أن تحدد موعد تنفيذ ذلك.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطا إلزاميا لحضور الموظفين والموظفات في جميع القطاعات (العام والخاص وغير الربحي) إلى مقرات العمل.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المتخذة من مختلف قطاعات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا، علماً أن الوزارة ستوضح آلية العمل بهذا القرار وتاريخ بدء التطبيق قريباً.
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية، حرصاً على سلامة العاملين والمراجعين، وللعمل في بيئة آمنة صحياً.
ومؤخرا، أعلنت السعودية السماح بسفر المواطنين للخارج، بشرط تلقي جرعتي اللقاح أو مرور 14 يوما على الجرعة الأولى، على أن يبدأ السماح بالسفر بدءا من 17 مايو الجاري (5 شوال).
وبشأن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، سيكون اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 5 شوال الموافق 17 مايو 2021.وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة.
وأوضح أن القرار يشمل السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.
يشار إلى أن السلطات السعودية قررت في وقت سابق، استئناف رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضيها، اعتبارا من صباح الأحد الماضي، مع فرض إجراءات احترازية لمواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى.