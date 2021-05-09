شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" السعودية تشترط تلقي لقاح كورونا للحضور لمقرات العمل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية إن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطا إلزاميا لحضور موظفي القطاعين العام والخاص إلى مقرات العمل، دون أن تحدد موعد تنفيذ ذلك.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطا إلزاميا لحضور الموظفين والموظفات في جميع القطاعات (العام والخاص وغير الربحي) إلى مقرات العمل.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المتخذة من مختلف قطاعات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا، علماً أن الوزارة ستوضح آلية العمل بهذا القرار وتاريخ بدء التطبيق قريباً.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق التعليمات الصحية، حرصاً على سلامة العاملين والمراجعين، وللعمل في بيئة آمنة صحياً.