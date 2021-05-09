شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقرر توطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية والعالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد بن سليمان الراجحي قراراً وزارياً بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات المرحلة الأولى؛ وفق عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل تُطبق بنسب محددة على ثلاث سنوات.

ويستهدف القرار زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، وزيادة نسب التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية البدنية كمرحلة أولى في المدارس العالمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويهدف القرار إلى توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث يأتي هذا القرار منسجماً مع خطة الوزارة في التوطين وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية،في فبراير الماضي، قراراً وزارياً يقضي بقصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل "عن بعد" على السعوديين من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر.

وبحسب بيان على الموقع الإلكتروني للوزراة، فإن القرار يشمل عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها تقديم عمل "عن بعد" يخص الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها، حيث يأتي هذا القرار بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

يشار إلى أنه مؤخرا، أقر صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، توطين نشاط توجيه المركبات بنسبة 100%، وذلك بقصر العمل على السعوديين سواءً على المركبات أو الخاصة أو من خلال المنشآت.

وقال الوزير إن هذا الإجراء القاضي بالتوطين الكامل، جاء لتعزيز فرص عمل أبناء وبنات الوطن في النشاط بعد أن نهضوا به وحققوا نجاحات تؤكد جدارتهم بتوفير المزيد من الفرص فيه.

وكان أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أصدر قراراً في ديسمبر الماضي يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص، التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%.

وكانت الوزارة قررت في نوفمبر الماضي الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة لتوطين 20 ألف وظيفة للعمل كأخصائي تسويق.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى توطين مهنة التسويق في مرحلته الأولى من الآن وحتى نهاية العام 2021 واشترطت الوزارة أن تكون بيوت الخبرة مرخصة ولديها الإمكانات لإنجاح هذا المشروع الحيوي والمهم والذي سيسهم في المزيد من فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية توقعت مؤخرا، أن يسهم قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، في توفير 9 آلاف فرصة وظيفية للباحثين عن عمل في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تتواجد 60% من هذه الفرص في المنشآت الكبرى.