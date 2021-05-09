شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق مؤشر لخدمات شركات الطيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، مؤشرًا لتصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر مارس 2021.

ورصد المؤشر الذي نشرت نسخته على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الشكاوى التي رفعها المسافرون للهيئة خلال مارس الماضي على الناقلات الجوية بلغ 47 شكوى لكل 100 ألف مسافر.

وجاءت الخطوط السعودية كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع 3 شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر مارس وصلت إلى 79%.

وحلت شركة طيران ناس ثانياً بواقع 10 شكاوى خلال مارس الماضي وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 91%.

وحلت ثالثًا طيران أديل إذ وصل عدد الشكاوى 34 شكوى وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 75%.

فيما جاءت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لذات الشهر عن رسوم إضافية على التذاكر أولاً ثم إلغاء الرحلات، ثم تأخير الرحلات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وجاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر في المؤشر خلال شهر مارس بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت بنسبة 100%.

بينما حلّ ثانيًا مطار الملك خالد الدولي بالرياض بواقع شكوى واحدة لكل 100 ألف مسافر قُدمت على المطار وتم إغلاقها بنسبة 79%.

وجاءت المطارات التالية على التوالي كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر وهي (مطار الطائف الدولي، مطار الملك فهد الدولي، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، مطار أبها الدولي، مطار الجوف الدولي، مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي، مطار بيشة، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي، مطار حائل الدولي، مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدولي، مطار طريف، مطار الأحساء الدولي).

والهدف من إصدار مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة) إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلاً عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة وحرصها على شكاوي المسافرين وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للجهات البحثية والمهتمين من إقامة الأبحاث والدراسات التي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.

ومؤخرا، أكدت الهيئة العامة للطيرن المدني بالسعودية، أن تطبيق توكلنا شرط لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين.

وأوضحت الهيئة في تعميم لها على الناقلات الجوية الوطنية أنه يجري العمل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات العلاقة والتنسيق في ذلك مستمر على الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته الصحية في التطبيق محصن أو لم تثبت إصابته.

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة.

وأوضح أن القرار يشمل السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

يشار إلى أن السلطات السعودية قررت في وقت سابق، استئناف رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضيها، اعتبارا من صباح الأحد الماضي، مع فرض إجراءات احترازية لمواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى.