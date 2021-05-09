شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 9 حتى 13 مايو 2021، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من ثمار، أرامكو السعودية، بالإضافة إلى صرف أرباح شركة صناعات كهربائية، المواساة، البحري، التعاونية، بدجت السعودية، أم القرى، هرفي للأغذية، المصافي، دراية ريت.

وتبدأ شركة الصناعات الكهربائية، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020، بقيمة 22.5 مليون ريال، بحصة تبلغ 0.5 ريال للسهم، وبنسبة 5% إلى القيمة الاسمية للسهم.

كذلك تبدأ الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2020، بقيمة 393.750 مليون ريال، بواقع 1 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% من قيمة السهم الاسمية.

وتبدأ شركة المواساة للخدمات الطبية، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة 250 مليون ريال، بواقع 2.5 ريال لكل سهم، وبنسبة توزيع تبلغ 25% من قيمة السهم الإسمية.

ويُستحق، يوم الإثنين المُقبل، توزيع أرباح شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" بقيمة 70.33 مليار ريال سعودي (18.76 مليار دولار أمريكي) عن الربع الأول من عام 2021، بواقع 0.3518 ريال سعودي للسهم.

كذلك تبدأ شركة هرفي للأغذية، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2020، بقيمة 64.7 مليون ريال، بواقع 1 ريال لكل سهم، وبقيمة توزيع تبلغ 10% من قيمة السهم الاسمية.

وتبدأ شركة المصافي العربية السعودية، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2020، بقيمة 11.250 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، وبنسبة 7.5% من قيمة السهم الاسمية.

كذلك تبدأ الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت"، يوم الإثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2020، بقيمة 89 مليون ريال، موزعة على عدد 71.2 مليون سهم، بواقع 1.25 ريال للسهم، وبما نسبته 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتبدأ شركة أسمنت أم القرى، يوم الإثنين، توزيع أرباح عن العام 2020، بإجمالي مبلغ 22 مليون ريال، بواقع 40 هللة للسهم الواحد.

ويبدأ صندوق دراية ريت، يوم الخميس، توزيع أرباح نقدية بقيمة 19.351 مليون ريال عن فترة الاستحقاق للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، بواقع 0.180 ريال لكل وحدة، وبنسبة 1.8% إلى السعر الأولى للوحدة.