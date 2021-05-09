موسم عروض أبوظبي يعزز تعافي السياحة من «كوفيد-19»

أبوظبي: ”الخليج 365”

تنظم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سلسلة من الفعاليات والعروض والحملات الترويجية الجديدة المخصصة لجميع أفراد المجتمع المحلي على مدار عام 2021، لدعم تعافي القطاع السياحي في الإمارة تحت مظلة عروض أبوظبي، المنصة التابعة لها، والمتخصصة في قطاع التجزئة.

واستضافت عروض أبوظبي خلال عام 2020 سلسلة من الفعاليات الأولى من نوعها على مستوى الإمارة، من ضمنها حملة اكتشف المفاجأة الصيفية، وفعالية ليلة الموضة من «فوغ» التي أقيمت برعاية عروض أبوظبي، مؤكدة على مرونة قطاع التجزئة في الإمارة، إلى جانب مساهمتها في إعادة بناء ثقة المستهلكين ببيئة التسوّق الجديدة.

مبيعات قوية

كما حققت عروض أبوظبي نجاحاً متميّزاً في بداية العام مع الحملة الشتوية لموسم أبوظبي للتسوق، حيث بلغت نسبة النمو 23% من إجمالي المبيعات مقارنة بالعام السابق، ونمواً بنسبة 17% في إنفاق المستهلكين، فيما سجل قطاع التجزئة مبيعات قوية وصلت قيمتها إلى 2.4 مليار درهم، وتشمل هذه الأرقام المشتريات المسجلة باستخدام بطاقات Visa فقط، وضمن المراكز المشاركة في الحملة.

وتواصل عروض أبوظبي دفع عجلة تطوير تجارب مبتكرة للتسوق في العاصمة بالتوازي مع التوجه العالمي ووفقاً لأعلى المعايير، بالشراكة مع أبرز أصحاب المصلحة ومجموعة واسعة من العلامات العالمية الحريصة على توفير عروض مصممة خصيصاً لسوق أبوظبي ما يعزز جاذبية الإمارة أمام الزوار، ويحفز جهودها نحو التعافي في أعقاب أزمة «كوفيد-19».

الأجندة الجديدة

وكشف علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، عن دور الأجندة الجديدة الموسّعة في توحيد جهود جميع الأطراف الفاعلة عبر قطاعات السياحة والتجزئة والضيافة من أجل تحقيق هدفها المشترك في ترسيخ مكانة الإمارة على المستوى العالمي.

وقال: «سيشهد عام 2021 إطلاق النسخة الأهم من فعاليات عروض أبوظبي، والتي تأتي ثمرة للتعاون الاستراتيجي مع مجموعة من المؤسسات البارزة في القطاعين العام والخاص، على المستويين المحلي والعالمي. وانطلاقاً من هذه الشراكة، نسعى جميعاً لتحقيق هدف مشترك، يتمثل في المساهمة في تعافي القطاع السياحي والارتقاء بمستويات الابتكار والحيوية التي لطالما ميّزته. وبهدف تقديم تجارب فريدة من نوعها على مستوى المنطقة، ستواصل عروض أبوظبي تعزيز فرص النمو أمام قطاعي التجزئة والسياحة خلال هذا العام».

كما تواصل عروض أبوظبي جهودها لتعزيز حضور الإمارة كوجهة عالمية للتسوّق، وتسليط الضوء على الفرص التي يوفرها أمام العلامات التجارية والعاملين في قطاع البيع بالتجزئة، واستضافة سلسلة من الفعاليات العالمية على امتداد مناطق أبوظبي، بالتوازي مع فعاليات موسم فنون الطهي في أبوظبي على مدار العام، بدءاً مع حملة ليالي رمضان للاحتفاء بحلول الشهر المبارك.

ومع حلول الصيف، سيكون المتسوقون في أبوظبي على موعد مع موسم أبوظبي للتسوّق الذي يسلّط الضوء على تشكيلة حصرية من تجارب التسوّق والعروض الضخمة في مختلف الفئات، وسلسلة مسابقات تسوّق واربح، والعديد غيرها من الجوائز التي تكتمل مع العروض المميّزة لموسم فنون الطهي في أبوظبي.

وإضافة إلى ذلك، تحتفل عروض أبوظبي بالعديد من المناسبات والفعاليات في دولة الإمارات، بما فيها عيد الأضحى، وإطلاق التشكيلات الموسمية، والعودة إلى المدارس، والأسبوع الذهبي الصيني، ومهرجان الأضواء ديوالي، إضافة إلى احتفالات اليوبيل الذهبي باليوم الوطني لدولة الإمارات.

الفعاليات العالمية

وإلى جانب حملات التسوّق الموسمية، ستشمل أجندة عروض أبوظبي 2021 مجموعة من الفعاليات العالمية الجديدة، بما في ذلك مهرجانات التسوّق المبتكرة، وفعاليتان جديدتان كلياً تستهدفان فئات جديدة بالنسبة لحملات التسوّق في المنطقة.

وبفضل فعالياتها المتواصلة على مدار عام 2021، تواصل عروض أبوظبي ترسيخ مكانتها على مستوى القطاع العالمي، مدعومة بالشراكات الاستراتيجية والتعاون مع أرقى العلامات التجارية وأصحاب المصلحة الدوليين، ما يسهم في تقديم تجارب تسوّق تلبي تطلعات جميع أفراد المجتمع المحلي والزائر، انطلاقاً من مكانة الإمارة كوجهة تسوّق عالمية.

مواجهة التحديات

وأسهم تعاون عروض أبوظبي مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي في تمكين تطوير برنامج فعاليات المنصة على مدى عام 2021. ومن جهته، قال ربيع الهاجري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «أكد قطاع التجزئة في إمارة أبوظبي على مرونته في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي فرضها العام الماضي، من خلال الحملات الناجحة التي شهدتها الإمارة خلال فصلي الصيف والشتاء في عام 2020. وتلتزم دائرة التنمية الاقتصادية بتوثيق أوجه التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي على صعيد التطوير المستمر للمبادرات الاستراتيجية التي توفر تجارب استثنائية لجميع المستهلكين، وتساهم في تعزيز نمو القطاع ومكانة أبوظبي كوجهة تسوق فريدة».