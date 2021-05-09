إصدار أول 3 قروض رهن عقاري خضراء في الإمارات

دبي: ”الخليج 365”

قام بنك «إتش إس بي سي» بإصدار أول قروض رهن عقاري خضراء في الإمارات العربية المتحدة مما يؤسس لنقلة نوعية هامة ومتطورة في سوق العقارات السكنية في الدولة، ولأصحاب العقارات السكنية المستقبليين، وللتمويل المستدام.

وتمت الموافقة على منح قروض الرهن العقاري الثلاثة لعملاء «إتش إس بي سي» لشراء منازلهم السكنية في مجمّع المدينة المستدامة في دبي. ويقوم بنك «إتش إس بي سي» الإمارات بتوفير القروض السكنية الخضراء بمعدلات فائدة مخفضة بنسبة 0.25% للعقارات التي تلبي معايير استدامة محددة، بالإضافة إلى خصم بنسبة 50% على رسوم ترتيب القرض المتعارف عليها.

التنمية المستدامة

وقال دانيال روبنسون، رئيس قسم إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لدى بنك «إتش إس بي سي» الإمارات: «تعتبر التنمية المستدامة الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، ومن الضروري أن تقوم البنوك بدعم العملاء من خلال توفير تسهيلات تمويل خضراء وبمعدلات فائدة منافسة، وبالتالي تشجيع سلوكيات أكثر استدامة. ويعتبر إصدار أول قروض رهن عقارية خضراء في دولة الإمارات نقلة نوعية هامة بالنسبة لأسواق العقارات السكنية والأسواق المالية في الدولة، كما تبرز مدى استقطاب تسهيلات التمويل الأخضر للعملاء من الأفراد الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات أكثر استدامة مع الأخذ بالاعتبار النواحي الإيجابية لهذا النوع من التمويل».

وبالنظر إلى كون قروض الرهن العقاري الخضراء تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي تعتبر أيضاً الأولى من نوعها التي يقوم بنك «إتش إس بي سي» بإصدارها على المستوى العالمي، مما يدل على مدى أهمية الإمارات لاستراتيجية «إتش إس بي سي» العالمية ويؤكد التزام البنك بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أول مشروع

ومن جانبه، قال فارس سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة دايموند للتطوير العقاري، الشركة العقارية المطورة للمدينة المستدامة: «نفخر في المدينة المستدامة بكوننا أول مشروع عقاري في المنطقة يوفر فرصة الاستفادة من قرض الرهن العقاري الأخضر من إتش إس بي سي. لقد عملنا بجد لتطبيق أعلى معايير الاستدامة الاجتماعية، البيئية، والاقتصادية في تصميم هذه المدن من خلال التزامنا بمستقبل خالٍ من الكربون. يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الإنجاز لدولة الإمارات».

وفي شهر يناير من هذا العام، قام بنك «إتش إس بي سي» بتشكيل فريق مخصص للتمويل المستدام والانتقالي (STFT) في منطقة الشرق الأوسط لمساعدة العملاء من المؤسسات والشركات والأفراد على الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة. وكان هذا على خلفية أن بنك «إتش إس بي سي» قد شهد زيادة في نشاط التمويل المستدام والانتقالي في المنطقة بمقدار ستة أضعاف في عام 2020 مقارنة بالعام السابق.