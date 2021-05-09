شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيل دخول وخروج أطقم السفن الخشبية عبر موانئ الحمرية والشندغة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أبرمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في الإمارة، المتمثلة في مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، لتعزيز التحول والنمو الاقتصادي في دبي والارتقاء بمكانتها كمركز إقليمي للتجارة.

وقع مذكرة التفاهم اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وأحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي بالإنابة عن سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بحضور العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والعميد صلاح القمزي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ البحرية والبرية وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

ونصت المذكرة على تعزيز التعاون المشترك وذلك من خلال تفعيل المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني مع الوكيل الملاحي والشركاء المعنيين، لتنظيم حركة دخول وخروج بحارة وأفراد أطقم السفن الخشبية القادمة إلى إمارة دبي عبر موانئ الحمرية والشندغة. إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال تطوير الخدمات المقدمة بمعايير عالمية متكاملة.

تعزيز التعاون

وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن توقيع المذكرة يأتي ضمن مساعي إقامة دبي الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجهات والمؤسسات الحكومية، وبما يتواءم مع رؤية حكومة دبي لجعل مدينة دبي المدينة الأذكى عالمياً والأكثر كفاءة وتكاملاً من حيث ربط الخدمات الحكومية، واستمرارية تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، ودعم توجهات حكومة دبي نحو التحول الذكي، وتقليل عدد المتعاملين في مراكز تقديم الخدمة. وأكد أن هذا الربط سيسهم في تسهيل إجراءات إصدار أذونات وتأشيرات الدخول للدولة لأفراد الطاقم البحري وذلك وفق اللوائح والإجراءات المعمول بها في الدولة.

التحول الاقتصادي

ومن جانبه قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن توقيع المذكرة، خطوة لتسهيل وتعزيز التحول الاقتصادي في دبي، من خلال عمليات ولوائح تنظيمية وحلول مبتكرة تسهم في ضمان أنشطة تجارية مستدامة وبما يتماشى مع التوجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز أدوار مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية التابع للمؤسسة، للقيام بكل متطلبات دخول وخروج السفن الخشبية وطاقمها في مياه الإمارة، والاستجابة لكل ما يمكن أن يسهل ممارستهم للتجارة في إمارة دبي.