شكرا لقرائتكم خبر عن 30 % نسبة الخسائر المتراكمة من رأسمال «ديار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «ديار للتطوير» إن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 1.73 مليار درهم، تشكل 30% من رأسمالها.

وأضافت الشركة أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي قيمة مخصصات انخفاض في قيمة الموجودات نتيجة وضع سوق العقار في دبي، والتي تم تسجيلها في عام 2010. كما قامت الشركة في عام 2018 بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 والذي نشأت عنه مخصصات لبعض الأصول بقيمة 661 مليون درهم، والتي تم تسجيلها في الرصيد الافتتاحي للخسائر المتراكمة كما في 1 يناير 2018.

وأوضحت أنها قامت في عام 2020 بأخذ مخصصات وتسجيل انخفاض في القيمة العادلة لأصولها في قطاع الضيافة وذلك نتيجة تأثيرات جائحة كورونا.

وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، قالت «ديار للتطوير» إنها عملت خلال السنوات السابقة على استكمال كافة المشاريع القائمة وإطلاق مشاريع جديدة شهدت معدلات بيع مرتفعة، بالإضافة إلى تعزيز محفظة الشركة من الأصول، حيث تمتلك الآن ثلاثة مشاريع في قطاع الضيافة ستساهم في رفع مستوى الإيرادات خلال السنوات المقبلة والشركة مستمرة في إطلاق المشاريع النوعية، كما تحرص على تنويع مصادر الدخل عبر أنشطة إدارة العقارات والمرافق.