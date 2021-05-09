شكرا لقرائتكم خبر عن 85.5 مليون درهم أرباح «تبريد» بنمو 4% في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت الشركة الوطنية للتبريد المركزي، «تبريد»، أرباحاً صافية خلال الربع الأول 2021 «العائد إلى حملة أسهم الشركة الأم» بنحو 85.5 مليون درهم، بنمو 4% مقارنة مع 82.22 مليون درهم في الربع الأول 2020.

كما ارتفعت إيرادات الشركة في الربع الأول 2021 لتصل إلى 357.55 مليون درهم، من 294.36 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2020.

وصعد إجمالي الربح إلى 187.97 مليون درهم مقارنة مع 163.2 مليون درهم، على الرغم من ارتفاع التكاليف إلى 169.6 مليون درهم.