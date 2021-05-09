عمومية «الاتحاد العقارية» ترفض المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح 2020

دبي: ”الخليج 365”

أكدت «الاتحاد العقارية» أن جمعيتها العمومية التي عقدت الخميس 6 مايو، لم تصادق على ميزانية الشركة، وحساب الأرباح والخسائر، وتقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وقالت إن العمومية لم توافق أيضاً على تفويض مجلس الإدارة بتعيين ممثلين عن المساهمين في اجتماعات الجمعية العمومية وتحديد أتعابهم، كما لم تصادق على تعديل بعض نصوص مواد النظام الأساسي للشركة وهي المادة (1/40) و(2/51) والمادة 64.

ووافقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن عام 2020. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن عام 2020 وتعيين شركة «مزارز» لتدقيق ميزانية عام 2021 وتحديد أتعابها بمبلغ 690 ألف درهم وتصريح لأعضاء مجلس الإدارة أن يشتركوا في أي عمل من شأنه منافسة الشركة وأن يتاجروا لحسابهم أو لحساب غيرهم في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وسياسة مكافآت مجلس الإدارة والموافقة على تعديل بعض نصوص مواد النظام الأساسي.

وسيناقش مجلس الإدارة البيانات المالية المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2021 يوم 15 مايو الجاري.