حدائق المنتزه تعيد افتتاح «مملكة اللؤلؤ» في عيد الفطر

أعلنت حديقة «مملكة اللؤلؤ» المائية في حدائق المنتزه في الشارقة، إعادة افتتاح أبوابها أمام الزوار أول أيام عيد الفطر، مع إضافة منزلقات ترفيهية وتجربة جديدة، ويتبع إعادة الافتتاح مجموعة من العروض الترفيهية المميزة التي تستمر على مدار الأيام الثلاثة الأولى من العيد.

وأضافت الحديقة، التي تُعدّ سابع أفضل حديقة مائية في العالم حسب تصنيف «Trip Advisor»، العديد من المرافق الجديدة خلال فترة الصيانة، من بينها مقهى للأطعمة والمشروبات المتنوعة. وتحتوي الحديقة على منزلقات مائية مزودة بحلقات إضاءة النيون، و8 منزلقات أنبوبية جديدة، وتمت إضافة نظام للتحكم بدرجة الحرارة لجميع أحواض السباحة الموجودة في الحديقة المائية لضمان سلامة محبي التجارب المشوقة والمغامرات، وتوفير تجربة مثلى لهم، إلى جانب تعزيز مرافق الحديقة بشكل كامل لمنح الزوار تجربة مذهلة أثناء تواجدهم فيها.

وتقدّم الحديقة للمقيمين والسياح من جميع الفئات العمرية العديد من التجارب الترفيهية والممتعة، وعروض الأداء المميزة التي تتضمن العروض البهلوانية، وأنشطة الرغوة الترفيهية، وموكباً ملوّناً من الفنانين، وسيتم تنظيمها خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الفطر.

وجرى تخصيص الثلاثاء من كل أسبوع ليكون «يوم السيدات» في الحديقة، ما يتيح الفرصة للسيدات والأطفال للاستمتاع بأرجاء ومرافق الحديقة بخصوصية تامة، مع ضمان سلامتهم، ويبدأ العمل بذلك ابتداءً من 25 مايو/ أيار.

وقال خالد القصير، المدير العام لحدائق المنتزه: تم الانتهاء من أعمال الصيانة في حديقة «مملكة اللؤلؤ» المائية، ونحن جاهزون لاستقبال الزوار. وقمنا بتوفير منزلقات جديدة وتجارب مميزة ومعززة في هذه الوجهة العائلية، وتضمن هذه الإضافات متعة العائلة بأكملها خلال الزيارة، وحرصنا على ضمان توفير بيئة آمنة ومريحة مع تجارب مشوقة وممتعة لكل العائلة.

من جانب آخر، عدلت الوجهة أسعار تذاكر الدخول، إذ يبلغ سعر التذكرة الحالي 150 درهماً للبالغين، و120 درهماً للأطفال، ومجاناً للأطفال الذين تقل أطوالهم عن 80 سم. وتستهدف الحديقة من وراء الإضافات والمرافق والفعاليات تنشيط حركة القطاع السياحي وضمان تماشيها مع المعايير العالمية.

وبقصتها المستلهمة من أسطورة «الأميرة لؤلؤة»، والتي جسدت وصوّرت عالماً مائياً جديداً باستخدام معرفتها بالأحجار الكريمة من أعماق المحيط، توفر حديقة «مملكة اللؤلؤ» المائية 35 مرفقاً جديداً بمنزلقات مائية، وتتضمن مسبح أمواج صناعية بمعايير عالمية سيمنح الزوار مغامرة مائية لا تنسى. وتلعب «حدائق المنتزه» دوراً مهماً في قطاع السياحة في الشارقة والإمارات تحت إدارة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وتم إطلاق هذه الوجهة لأول مرة في عام 1979، ونجحت على مدى أربعة عقود في تطوير وتحديث مرافقها الترفيهية والخدمية ومعالمها السياحية وفق أعلى معايير السلامة الدولية، مع توفير أمتع التجارب والأوقات للزوار.