شكرا لقرائتكم خبر عن حل جمعية تعاونية استهلاكية للعاملين بشركة حاويات فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار للدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 56 لسنه 2021 بحل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بشركة قناة السويس للحاويات ببورسعيد.

وتضمن القرار فى المادة الثانية بأنه على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى مباشرة اجراءات التصفية طبقا لأحكام القانون رقم 109لسنه 1975 بشأن التعاون الاستهلاكية.

كما أصدر الوزير قرار رقم 57 لسنة 2021 بشأن تصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية المنزلية للعاملين بالشركة العامة للصوامع ببورسعيد وعلى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى وعلى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى مباشرة إجراءات التصفية طبقا لأحكام القانون رقم 109لسنه 1975 بشأن التعاون الاستهلاكية.