شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب في مصر 16 جنيهاً خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر، ارتفاع بقيمة 16 جنيها لكل عيار من الأعيرة المختلفة المتداولة في سوق الذهب بمصر، وذلك بسبب الارتفاع الكبير بسعر المعدن الأصفر عالميًا، جراء تطورات مرتبطة بتداعيات فيروس كورونا على الأسواق.

أسعار الذهب في مصر، كانت تسجل 776 جنيها للجرام، يوم الأحد 2 مايو 2021، وبمجرد فتح التداول على المعدن الأصفر يوم الاثنين سجلت أسعار الذهب ارتفاعات بقيمة 4 جنيهات، لتصعد الأسعار في مصر إلى مستويات 780 جنيها للجرام من عيار 21، وهو الأكثر مبيعاً في سوق الصاغة.

وكان السعر العالمي للمعدن الأصفر، يسجل 1768 دولار للأونصة ثم بدأ الارتفاع من يوم الاثنين 3 مايو 2021 لمستويات 1775 دولار، ثم ظل الذهب العالمي يتحرك في نطاق القناة السعرية بين 1777 دولار إلى 1790 دولار.

ومنذ يوم الخميس، بدأت الأسعار في التحرك نحو الصعود لمستويات 1796 دولار، ثم كسرت الأونصة حاجز الـ1800 دولار وهو حاجز المقاومة، وذلك على خلفية انخفاض عائد السندات الأمريكية وكذلك الدولار، إضافة إلى صدور تقرير عن التوظيف في القطاع الزراعى بالولايات المتحدة الأمريكية كان مخيبًا للآمال، وكشف قصور في التوظيف، مما رفع الطلب على المعدن الأصفر.

وفي السوق المحلي، أغلق الذهب على سعر 792 جنيها للجرام من عيار21، وفق إغلاق يوم الجمعة، لتستمر الأسعار المسجلة حتى صباح يوم الاثنين مع فتح التداول مجددًا على الذهب.