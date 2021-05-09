شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد.. ويسجل 18.80جنيه بـ"البنك الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 9-5-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وذلك فى أولى تعاملات البنوك الصباحية للبنوك، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 18.80 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ18.71 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.80 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك فى أولى أيام التعاملات الصباحية للبنوك، مسجلا فى البنك الأهلي المصري ثباتا عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى استقرارا عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.80 جنيه للشراء.

18.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.80 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.71 جنيه.

19.10 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر18.80 جنيه للشراء .

19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.99 جنيه للشراء.

19.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.71 جنيه للشراء.

18.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.80 جنيه للشراء.

18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.78 جنيه للشراء.

19.11 جنيه للبيع.